[aktualisiert] Wegen eines Unfalls zwischen der Anschlussstelle zur B35 und der Abfahrt Germersheim-Mitte ist derzeit die linke Fahrspur der B9 in Richtung Karlsruhe gesperrt. Polizisten sind zur Unfallaufnahme vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Motorradfahrer gegen 13.45 Uhr von der B35 auf die B9 auffahren und habe auf dem Beschleunigungsstreifen den rückwärtigen Verkehr nicht beobachtet. Mehrere Autos, die auf der B9 unterwegs waren, mussten laut Polizei abrupt nach links ausweichen, wobei ein Fahrzeug in die Leitplanke gekommen sei und sich gedreht habe. Verletzt wurde niemand. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind noch im Gange.