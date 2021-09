Nach einem Verkehrsunfall ist ein 71 Jahre alter Kraftradfahrer in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann an einer Kreuzung zwischen Kronau und Ubstadt-Weiher in die Seite eines Wohnwagens gefahren, dessen Fahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte. Laut Polizei hatte der 78 Jahre alte Fahrer des Wohnwagengespanns von der Autobahn kommend sich auf der Landstraße zunächst auf den Linksabbiegerstreifen eingeordnet, kurz vor der Kreuzung aber auf die Geradeausspur gewechselt. Deren Ampel zeigte rot. Der 71-Jährige Kraftradfahrer war nach dem Zusammenprall mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht worden, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag.