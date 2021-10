An einem Stauende auf der A5 bei St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montagmorgen drei Lastwagen in einen Auffahrunfall verwickelt. Gegen 7 Uhr, so die Polizei, habe ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer nicht rechtzeitig gebremst, als ein vor ihm fahrender Lkw, gesteuert von einem 42 Jahre alten Mann, langsamer machte. Dieser Lastwagen sei wiederum auf einen weiteren, vor ihm fahrenden Laster geschoben worden. Weder die beiden ersten Fahrer noch der 53 Jahre alte Lenker des dritten Lasters seien bei dem Unfall verletzt worden, teilt die Polizei weiter mit. Allerdings seien zwei der drei Lastwagen nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro, der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen mussten für zwei Stunden gesperrt werden.