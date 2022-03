Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte am Mittwochabend ein bislang unbekannter Täter, als er in der Karlsruher Waldstadt die Frontscheibe einer Straßenbahn wohl durch einen Steinwurf beschädigte. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr die Straßenbahn der Linie 4 gegen 20.40 Uhr zwischen den Haltestellen „Im Eichbäumle“ und „Glogauer Straße“. Während der Fahrt wurde die Frontscheibe plötzlich von einem Gegenstand getroffen und beschädigt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter einen etwa faustgroßen Stein in Richtung der Straßenbahn geworfen hatte.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt schließlich fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.