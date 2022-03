Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr in Langenbrücken den Dieseltank eines LKW aufgebrochen und circa 400 Liter Treibstoff entwendet. Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma stellte den Mercedes-LKW Montagabend auf einem Parkstreifen entlang der Dr. Alfred-Weckesser-Straße ab. Am Dienstagmorgen stellte ein anderer Mitarbeiter fest, dass der verschlossene Dieseltank aufgebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen waren circa 400 Liter Treibstoff in einem Wert von circa 800 Euro im Tank. Zeugen, die im Bereich der Dr. Alfred-Weckesser-Straße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253 80260 beim Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.