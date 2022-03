Am Dienstagmorgen kam es in der Karlsruher Südstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Apotheker und einem bislang nicht identifizierten Mann. Gegen 10:55 Uhr sprach der Mann mehrere Personen vor seiner Apotheke an, die sich auf dem Gehweg unmittelbar davor auf dem Boden niedergelassen hatten. Aus der zunächst verbalen Streitigkeit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Apotheker plötzlich einen Fausthieb ins Gesicht erhielt und leicht verletzt wurde. Um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen, verriegelte das Personal die Eingangstür der Apotheke und verständigten die Polizei. Daraufhin warfen die Personen mehrere Bierflaschen gegen die Glastür. Zu einem Sachschaden kam es indessen wohl nicht.