Ein bislang unbekannter Täter wurde am Samstag, 12 Uhr, in Germersheim in der Reuß Straße und um 12.40 Uhr in der Goethestraße in Lingenfeld beobachtet, wie er geparkte Autos ausbaldowerte und versuchte, sie durch Ziehen der Türgriffe zu öffnen. Sofort eingeleitete Suchen nach der Person führten laut Polizeibericht nicht zum Erfolg. Sollte jemand weitere Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der Person geben können, ist die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 erreichbar oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.