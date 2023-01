Ein 83-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag in Bruchsal Opfer eines Raubes. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 17.20 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Besuch in einem Supermarkt, teilt die Polizei mit. Als der 83-Jährige ein Mehrfamilienhaus in der Schwimmbadstraße betrat, wurde er von einem Unbekannten von hinten umklammert und zu Boden gerissen. Der Täter entriss den älteren Herrn die Geldbörse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand und flüchtete zu Fuß.