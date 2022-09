Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmorgen zwischen 4 und 12:30 Uhr ein in der Postgrabengrabenstraße in Bellheim abgestelltes Kleinkraftrad. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf schätzungsweise 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.