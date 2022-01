Am Donnerstagnachmittag verschaffte sich gegen 17 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße. Der Dieb entwendete mehrere im Hausflur abgelegte Postpakete und durchsuchte im Anschluss einige Kellerabteile und nahm hier Elektroartikel im Wert von ungefähr 800 Euro an sich.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, etwa 1,70 m groß, normale Statur, schwarzes Haar, dunkle Stepp-Jacke.Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.