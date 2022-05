Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gartenmauer und eine Geschwindigkeitsmesstafel in Zeiskam beschädigt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr in der Bahnhofstraße. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.