Bargeld erbeutete ein bislang unbekannter Täter, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Max-Planck- Straße aufbrach. Hinweise zu dem Täter liegen bislang nicht vor. Die Tatzeit kann auf 22 bis 7 Uhr eingegrenzt werden. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.