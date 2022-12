In der Bahnhofstraße in Schwegenheim wurden in der Nacht zum Freitag nach bislang vorliegenden Erkenntnissen 13 Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf über 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Germersheim unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.