Unbekannte verkratzten am Donnerstag zwischen 8 und 13.40 Uhr die linke Seite eines auf dem Parkplatz „Tournuser Platz“ in Germersheim abgestellten Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.