Zeugen gesucht: Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkten Anwohner Rauchentwicklung an einem leerstehenden Gebäude in Bellheim und verständigten die Feuerwehr. Vor Ort stellte diese fest, dass unbekannte Täter Unrat auf dem Gelände eines ehemaligen Discounter-Marktes in der Hauptstraße angezündet hatten. Das Feuer griff auf das Gebäude über, wodurch leichter Sachschaden entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Kontrolle mittels Wärmebildkamera zeigte dann keine weiteren Glutnester mehr. Vor Ort waren auch die Polizei Germersheim, Kräfte der Malteser Rülzheim sowie die First Responder des DRK Bellheim.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.