Gleich vier brennende Altkleidercontainer wurden am Samstagmorgen zwischen 2:15 Uhr und 6:15 Uhr in der Karlsruher Nordweststadt von Passanten gemeldet. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand zündeten bislang Unbekannte an vier unterschiedlichen Orten die Kleidercontainer an. Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein Außenspiegel eines abgestellten Wohnmobils leicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Fahndung nach der unbekannten Täterschaft verlief bislang erfolglos.