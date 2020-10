Unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 20.55 Uhr einen Jägersitz im Bereich der K10, zwischen Hatzenbühl und dem Hatzenbühler Kreisel, in Brand gesetzt. Durch den Brand wurde der Jagdsitz laut Polizei komplett zerstört. Zudem seien im Umfeld des Hochsitzes Bäume mit schwarzer Farbe besprüht worden. Hinweise an die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210.