In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im Alten Schulhaus gewütet. Aus den Toiletten wurde Klopapier und Papiertücher entwendet und im Gebäude verstreut. Ebenso wurde Papier, Toilettenbürsten und weitere Dinge auf die Straße und in ein angrenzendes Anwesen an der Schulstraße geworfen – vermutlich durch ein Fenster im oberen Stockwerk. Die Täter kamen wohl über den Haupteingang über die „Pfortzer Stubb“ hinein und von dort weiter ins Treppenhaus. Laut Ortsvorsteher Jochen Schaaf wurde im Bereich der als Seniorentreff und für Feiern genutzten „Pfortzer Stubb“ augenscheinlich nur ein Zierkürbis zerstört und Papier verteilt. Im Treppenhaus, das zu den Räumen verschiedener Vereine und in den Keller führt, wurde auf der Kellertreppe eine Glasflasche zerbrochen. Die Randale muss sich zwischen 22.30 Uhr und 6.40 Uhr abgespielt haben. Vereinsräume sind nach aktuellen Informationen nicht betroffen. Im Brunnen vor dem Alten Schulhaus, der derzeit bereits in der Winterpause ist, wurde ebenfalls eine Flasche zertrümmert.