Unbekannte Täter versuchten, in der Nacht zum Mittwoch in die Grundschule von Schwegenheim einzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei, die ermittelt, auf schätzungsweise 700 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.