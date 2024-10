In der vergangenen Woche versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Jockgrim in der Lindelbrunnstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings beim Versuch, eine Tür aufzuhebeln. Die Beschädigungen wurden erst jetzt festgestellt. Es entstand laut Polizeibericht lediglich geringer Sachschaden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.