Zwei dunkel gekleidete Personen versuchten am Donnerstag gegen 21.25 Uhr in einen in Rheinzabern am Bahndamm stehenden Baucontainer einzubrechen. Das meldete eine Zeugin der Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter vor Eintreffen der Polizei flüchten. Es gelang den Tätern laut Polizeibericht nicht, in den Container einzudringen, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.