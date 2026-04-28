Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Schafe gestohlen. Zunächst entwendeten sie am Sonntagnachmittag ein Schaf und ein Bocklamm aus einem umzäunten Gehege in Weingarten. In der Nacht zu Dienstag wurde dann ein weiteres Schaf in Westheim gestohlen, meldet die Polizei. Diese Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Tatzeit war demnach etwa um 3 Uhr. Hinweise zu den Taten und den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274 9580 entgegen.