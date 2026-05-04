Unbekannte Täter entwendeten mehrere Kreuze und Statuen von Gräbern am Friedhof in Büchelberg. Die Polizei teilte mit, dass von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag Grabschmuck aus den Grabsteinen herausgebrochen und gestohlen wurde. Dabei haben die Diebe erhebliche Gewalt angewandt und es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Wörth sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die sich bitte unter der Telefonnummer: 07271 92210 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de melden sollen.