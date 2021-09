Bei den Ermittlungen zum Diebstahl aus dem Opferstock einer Ettlinger Kirche sucht die Polizei noch Zeugen, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Unbekannte haben am Dienstag Bargeld in nicht bekannter Höhe aus dem Opferstock der Martinskirche am Kirchenplatz gestohlen. Die Diebe versuchten offenbar während der Öffnungszeit zunächst das Türchen des Spendenbehälters aufzubrechen. Da dies scheiterte, hebelten sie kurzerhand den Einwurf derart auf, dass sie sich das darin befindliche Geld greifen konnten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 32000, in Verbindung zu setzen.