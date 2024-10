Zwischen Montag, 7. Oktober, gegen 22 Uhr und Dienstag, 8. Oktober, 4.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Germersheim in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen geparkten Hyundai Santa Fe. Der Wagen hatte noch einen Zeitwert von 25.000 Euro. „Der Geschädigte hatte noch beide Fahrzeugschlüssel“, heißt es im Polizeibericht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.