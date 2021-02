Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten in Leopoldshafen aufgesprengt. In Folge der enormen Detonation kurz vor Mitternacht wurde der Automat laut Polizei nahezu vollständig zerstört. Zigarettenschachteln lagen im Umfeld von rund fünf Metern verteilt. Die Polizei vermutet, dass der Kasten mittels Gaszufuhr gesprengt wurde. Ob die Täter auch Geld gestohlen haben, könne noch nicht gesagt werden. Auf dem Boden wurden jedenfalls zwei Geldkassetten samt Münz- und Scheingeld gefunden. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Telefonnummer 0721 967180 melden.