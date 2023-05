Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbekannte haben am Wochenende den Gänsebrunnen zerstört. Und dann saß plötzlich in einem Auto eine Skulptur am Lenkrad.

Ganz gleich, welche Motive die vermutlich jugendlichen Täter hatten: Der Schaden am Gänsebrunnen, gelegen auf dem Platz zwischen Dorflädel und Bürgerhaus, ist jedenfalls immens.