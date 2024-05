Am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr meldeten sich Passanten bei der Polizei und berichteten von einer Schlägerei am Kronenplatz. Mehrere Unbekannte würden wohl auf einen am Boden liegenden Mann eintreten und ihn schlagen. Die vier bis fünf unbekannten Männer seien alle dunkel gekleidet gewesen. Beim Eintreffen der Polizei konnte niemand mehr angetroffen werden, eine verdächtige Personengruppe in Tatortnähe wurde kontrolliert. Der geschädigte und möglicherweise verletzte Mann habe einem Zeugen zufolge einen hellen Kapuzenpulli getragen. Mehr ist derzeit nicht bekannt, da er sich offensichtlich ebenfalls vom Tatort entfernt hatte und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat.