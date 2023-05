Zwei Schachtdeckel haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag am Fahrbahnrand der Unteren Hauptstraße in Lustadt beim dortigen Einkaufsmarkt ausgehoben, informierte die Polizei. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.