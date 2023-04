Einbrecher drangen in der Nacht zum Dienstag in den Kindergarten in Freisbach ein. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.