Eine Zeugin meldete der Polizei am Neujahrstag gegen 23.45 Uhr, dass aktuell gerade die Scheiben an der Überdachung am Bahnhaltepunkt „Alte Römerstraße“ beschädigt werden. Zwei Männer zerschlagen mit Hämmern oder ähnlichen Gegenständen die Scheiben des Carports für Fahrräder. Die Streifen der Polizei Wörth fuhren sofort den Tatort an. Noch auf der Anfahrt berichtet die Zeugin telefonisch, dass die beiden Männer nach dem Vandalismus in ein Auto einstiegen und wegfuhren. Die Streifen vor Ort und im Nahbereich konnten leider die zwei Männer und das Fluchtfahrzeug nicht mehr feststellen. Jugendliche, die sich zum Tatzeitpunkt unweit des Haltepunktes aufhielten, bestätigten die telefonischen Angaben der Zeugin, sie werden als Täter zweifelsfrei ausgeschlossen. Außer den drei zerborstenen Glasscheiben wurde noch ein umgeknicktes Verkehrsschild festgestellt, welches vermutlich ebenfalls von den beiden Tätern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter 07271-92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.