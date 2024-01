Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten auf, welcher sich in der Karl-Lehr-Straße in Lustadt befindet, teilte die Polizei mit. Sie entwendeten Zigaretten und Geld aus dem Automaten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.