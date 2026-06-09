Unbekannte haben in Hördt in der Nacht auf Dienstag versucht, über eine Terrassentür in ein Gebäude einzudringen. Anwohner meldeten nach Angaben der Polizei gegen 2.45 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen auf einem Grundstück am Jakob-Baumann-Weg. Als die Beamten eintrafen, stellten sie niemanden mehr fest. Eine umgehend gestartete Fahndung blieb erfolglos. Am Tatort fanden die Ermittler Aufbruchspuren an der Terrassentür. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Einer der Männer wirkte kräftig. Die Kriminalpolizei Landau übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 9580, zu melden oder Hinweise per E‑Mail an KILandau.K45@polizei.rlp.de zu senden.