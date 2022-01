Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Weinberg“ in Freckenfeld ein, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Sie durchwühlten laut Polizei fast alle Räume. Ob und was gestohlen wurde, stehe noch nicht fest. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.