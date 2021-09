In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter zwischen 22 und 6 Uhr die Gartenhäuser in sechs an die Bahnhofstraße angrenzenden Schrebergärten aufgebrochen. Dabei haben sie Fenster, Schlösser und Lichterketten beschädigt. Einer davon sei mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer grauen, engen Hose bekleidet gewesen. Er sei 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, kein Bartträger und habe glattes braunes Haar gehabt. Gestohlen wurden neben Getränken auch Werkzeuge und Schubkarren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro, den Diebstahlschaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210.