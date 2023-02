Am Mittwoch, 1. Februar, sind unbekannte Täter in ein Schwegenheimer Einfamilienhaus eingebrochen, haben Schränke durchwühlt und dabei mehrere Wertgegenstände mitgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Einbruch zwischen 18 und 18.45 Uhr ereignet. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per Telefon unter der Nummer 07274 9580 oder E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.