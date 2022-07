In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in Büroräume in Schwegenheim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengelände in der Straße Im Brühl und stahlen eine „geringe Menge“ Bargeld. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.