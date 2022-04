Am vergangenen Wochenende besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade der Goldberghalle in Lingenfeld mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.