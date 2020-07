Einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten bisher unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Schwester-Eusebia-Straße in Hördt. Die unbekannten Täter besprühten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Spielplatz mehrere Spielgeräte mit schwarzer Graffitifarbe. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.