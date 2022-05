Unbekannte raubten am Samstag und am Sonntag einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen im Schlossgarten aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen zwei unbekannte Täter den 15-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt allein unterwegs war, gegen 22.40 Uhr zunächst im Schlossgarten an. Sie griffen das Opfer an und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Bei einem ähnlich gelagerten Fall hatten mehrere Unbekannte gegen 1.30 Uhr einen 16-Jährigen im Visier. Im Schlossgarten trennten sie ihn geschickt von seiner Gruppe, hielten ihn anschließend fest und raubten dessen Kopfhörer. Ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide sind um die 19 Jahre alt, etwa 180 cm groß und haben eine dickliche Figur. Ein Täter trägt kurzes schwarzes Haar und einen schwarzen Jogginganzug. Der Zweite hat schwarzes Haar, leichten Bartwuchs und war mit schwarzer Jogginghose sowie grauem Sweatshirt mit Dior-Emblemen bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 zu melden.