Martin Cunow kennt Krebs aus eigener Erfahrung. Heute organisiert er mit dem Verein „Und täglich grüßt das Murmeltier“ Unterstützung für andere.

Wenn Familien plötzlich mit einer schweren Erkrankung ihres Kindes konfrontiert werden, gerät der Alltag aus dem Gleichgewicht. Genau hier setzt der Verein „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an: mit schneller, unbürokratischer Hilfe und vor allem mit viel Menschlichkeit.

Seit 2016 steht Martin Cunow an der Spitze des Vereins. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Pfälzer bereits vier Krebserkrankungen überstanden. „Bei der ersten Erkrankung war ich Anfang 20 und nur mit älteren Leuten um die 80 im Krankenhaus. Das waren komplett unterschiedliche Situationen“, erinnert sich Cunow an diese Zeit zurück. Damals hätte er sich Unterstützung, wie er sich nun mit dem Murmeltier-Verein leistet, gewünscht. Aktuell engagieren sich 33 aktive Mitglieder für krebskranke, chronisch kranke und schwerstkranke Kinder und deren Familien. „Uns ist wichtig, dass die Hilfe direkt bei den Betroffenen ankommt“, lautet das Prinzip.

So beteiligte sich der Verein zuletzt am Aufzug für Paul aus Wörth, konnte gesammelte Spenden an Kinder mit Handicap in einem sozialpädagogischen Wohnheim überreichen und eine Familie in Philippsburg unterstützen. Die Mitglieder sind bei Veranstaltungen wie demnächst im Zoo Karlsruhe und in Kandel präsent und sammeln Spenden.

Unbürokratische Hilfe

Die Unterstützung durch den Verein ist so individuell wie die Schicksale der Familien, erzählt Cunow im RHEINPFALZ-Gespräch. Manchmal gehe es um finanzielle Hilfe in akuten Notlagen, etwa wenn Therapien oder Fahrten anstehen. In anderen Fällen erfüllt der Verein Herzenswünsche oder organisiert gemeinsame Aktivitäten, die den Kindern eine Auszeit vom oft belastenden Alltag ermöglichen.

Dabei versteht sich der Verein nicht nur als finanzieller Unterstützer, sondern auch als Begleiter. „Der persönliche Kontakt zu den Familien spielt eine zentrale Rolle“, sagt Cunow. Nähe, Vertrauen und das Gefühl, nicht allein zu sein, seien oft genauso wichtig wie materielle Hilfe. Ein weiterer wichtiger Baustein der Vereinsarbeit ist Transparenz. „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und legt offen dar, wie Spendengelder verwendet werden. So können Unterstützer und Unterstützerinnen sicher sein, dass ihre Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Ob durch Benefizaktionen, Veranstaltungen oder private Initiativen, der Verein ist fest in der Südpfalz verwurzelt und lebt vom Gemeinschaftsgedanken. Mit dem neu gewonnen Botschafter Martin Brandl erhofft sich Cunow noch mehr Bekanntheit in der Region.

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