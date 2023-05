Dass Raucher ihre Zigarettenkippen achtlos in die Landschaft werfen, daran hat man sich schon gewöhnt – leider! Wie lässt sich dieses Verhalten ändern? Vielleicht braucht es nur die richtigen Vorbilder ...

Geschätzt 30 bis 40 Zigarettenkippen verteilt auf einer Fläche von wenigen Quadratzentimetern – gesehen habe ich das in der vergangenen Woche auf einem öffentlichen Parkplatz in Wörth. Wobei der Ort in diesem Fall keine Rolle spielt. So eine Entdeckung lässt sich vermutlich in jeder Gemeinde der Republik machen. Da hatte ganz offenbar ein Autofahrer seinen Aschenbecher ausgekippt. Dass dies versehentlich geschehen ist, lässt sich wohl ausschließen.

Sicherlich ist das ein besonders krasser Fall, der heutzutage viel seltener vorkommt als etwa in den 1980er- oder 1990er-Jahren. Aber trotzdem finden sich Zigarettenstummel überall – auf Straßen und Gehwegen, auf Bahnsteigen und Wiesen, sogar auf Kinderspielplätzen lassen sich bei genauerem Hinschauen welche finden. Ich habe mich schon immer gefragt, warum es für viele Raucher eine Selbstverständlichkeit ist, die Reste ihrer Zigarette an Ort und Stelle fallen zu lassen, sobald sie ihren Glimmstängel zu Ende geraucht haben.

5,6 Billionen Zigaretten jährlich

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im vergangenen Jahr eine Statistik veröffentlicht, wonach weltweit rund 5,6 Billionen Zigaretten pro Jahr geraucht werden, davon 106 Milliarden in Deutschland. Bis zu zwei Drittel davon werden achtlos auf den Boden geworfen, soweit die Schätzung der WHO. Natürlich ist es in Deutschland verboten, Zigaretten einfach wegzuwerfen. In manchen Städten und Gemeinden werden sogar Bußgelder verhängt, doch dass so ein Umweltsünder tatsächlich zur Kasse gebeten wird, ist eher selten.

Leider, denn Zigarettenkippen sind pures Gift für die Umwelt. Bis zu 4000 schädliche Stoffe sind in einem Stummel zu finden. Der WWF bezeichnet sie deshalb als „toxischen Sondermüll“. Die Filter bestehen meistens aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Es dauert zehn bis 15 Jahre, bis sie vollständig verrotten. Noch schlimmer ist es, wenn eine Kippe im Wasser landet. Ja, auch das soll es geben. Eine einzelne Zigarettenkippe kann laut BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) bis 1000 Liter Wasser mit Nikotin verseuchen. Sie vergiftet damit den Lebensraum für kleine Wassertiere, wie etwa Wasserflöhe.

Krähen sammeln Zigarettenstummel

Bei dem Anblick des Stummelbergs in Wörth habe ich mich an eine Geschichte erinnert, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Es ging dabei um die Stadt Södertälje in Schweden. Dort werden wildlebende Krähen dazu ausgebildet, Zigarettenstummel einzusammeln. Die Tiere machen das freiwillig. Sie werden damit motiviert, dass sie für jede bei einer speziellen Maschine abgelieferte Kippe ein bisschen Futter erhalten. Natürlich dürfen sie die Stummel nicht verschlucken, denn diese sind auch für die Krähen giftig. Aber die Rabenvögel gelten ja als hochintelligent. Sie wissen also, was sie tun.

In Deutschland haben sich die Saatkrähen-Populationen in den vergangenen Jahren nicht nur erholt, die Tiere sind mancherorts zur Plage geworden. Nicht nur in Städten wie etwa Landau, wo sie ihre Hinterlassenschaften auf Autodächern und Parkbänken hinterlassen, sondern auch in den Dörfern. Dort verärgern sie vor allem Landwirte. Ein Großteil der Aussaat landet in Schnäbeln und Mägen der schwarzen Vögel. Mit herkömmlichen Mitteln lassen sie sich nicht verjagen, dazu sind sie, wie gesagt, zu intelligent. Immer häufiger wird der Abschuss gefordert.

Besser wäre doch, die Krähen auch in Deutschland zum Arbeitseinsatz zu verpflichten und sie Zigarettenstummel einsammeln zu lassen. Zu tun hätten sie wahrlich genug. Und sie wären ein Vorbild für Raucher. Denn es ist doch schon peinlich, dass man Vögel beibringen kann, Zigarettenstummel aufzuheben, aber es ganz offenbar nicht möglich ist, Menschen beizubringen, die Dinger erst gar nicht achtlos in die Landschaft zu werfen.