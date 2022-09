Die Kerwe in Leimersheim kehrt auf den Kerweplatz zurück und macht mit Karussell, Autoscooter und vielen Ständen einen weiteren Schritt zur Normalität. Die Eröffnung wird am Samstag, 24. September, 17 Uhr, mit dem feierlichen Kerwegottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors und anschließender Weihe des Kerwekranzes sein. Gegen 18 Uhr beginnt am Dorfbrunnen der Kerweumzug der Vereine, bei dem der Kerwekranz zum Kerweplatz begleitet wird. Ab 20 Uhr spielen die „3 Gitarristen“ Michael, Peter und Ralf auf dem Kerweplatz. Am Kerwemontag unterhält ab 19.30 Uhr die „Xsangsgrupp“.

Der Festbetrieb beginnt am Kerwesamstag nach dem Umzug gegen 18.30 Uhr, am Kerwesonntag, 25. September, um 13 Uhr sowie Montag und Dienstag, 26./27. September, jeweils um 17 Uhr. An allen Tagen sind auf dem Kerweplatz einige Vereine des Kulturkreises zur Bewirtung der Gäste mit Speis’ und Trank gerüstet.