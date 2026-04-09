Vierter Standortwechsel: Reisebüro verlässt die Sandstraße und richtet sich nahe eines ehemaligen Vorwerks der Festung neu ein. Die Planungen für Touren laufen.

„Ich hab do was!“ Diesen Satz hört man bei Heinz Sachs oft. Denn er ist ein Sammler von Postkarten und alten Bildern aus der Zeit der Festung und danach. Und Kunden und Gäste der Kultur- und Museumsnacht hatten so die Möglichkeit, viele der digitalisierten Bilder und Ansichtskarten zu bestaunen. Diese wurden meist an eine Hauswand auf dem Vorplatz des ehemaligen Regina-Kinos in der Sandstraße geworfen. Weit hatte es Heinz Sachs nicht, denn sein Reisebüro lag direkt gegenüber.

Raus aus der Stadtmitte

Seit Ostern ist das nicht mehr der Fall. Denn das Reisebüro ist umgezogen, weg von der Stadtmitte in ein Wohngebiet, auf das Gelände eines ehemaligen Vorwerks der Germersheimer Festung. Dieses Vorwerk und die jetzige Straße tragen den Namen eines ehemaligen bayerischen Generals im Napoleonischen Krieg, Bernhard Erasmus von Deroy. Und an der Adresse „An Deroy 29“ sitzen nun Martina Lindner sowie Heinz Sachs und kümmern sich um die Belange ihrer reisewilligen Kundschaft.

USA und die Welt

Geändert hat sich nicht viel. Martina Lindner hat ihren Schreibtisch im Eingangsbereich des neuen Büros – wie auch zuvor in der Sandstraße – und Heinz Sachs, der Gründer des PIT Reisebüros, hat sein Reich dahinter. Sachs und Lindner sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Der 72-Jährige ist weithin bekannt für sein Faible für Amerika-Reisen. Es gibt wohl kaum einen Nationalpark, den Heinz Sachs nicht besucht hat. Mit „PIT on Tour“ wurden schon viele Reisegruppen durchs Land der unbegrenzten Möglichkeiten geführt. Gerade sind „wieder Touren in der Planung“, sagt Sachs. Nach New York werde es mit Martina Lindner gehen. „Das hat sie schon mal gemacht“, sagt Sachs. Kreuzfahrten, Individualurlaube oder auch Pauschalreisen – hierfür ist Martina Lindner Ansprechpartnerin. Sie hat 2001 ihre Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau im PIT Reisebüro gestartet und war nach ihrer Ausbildung kurzzeitig in Speyer beschäftigt, bevor sie 2006 zurückkam, sagt die 41-Jährige.

Krisen belasten Geschäft

Die erste Buchung im neuen Büro „habe ich am Donnerstag während des Umzugs gemacht“, sagt Martina Lindner und lacht. Und die nächste am Eröffnungsmorgen unter neuer Adresse. „Klappt alles“, sagt Heinz Sachs. Und doch ist die Touristikbranche immer abhängig von Krisen. „Wir haben 30 bis 35 Prozent weniger Umsatz im März im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Sachs. Nervös mache ihn das nicht. Und Martina Lindner ergänzt beim Thema Krieg in Nahost, dass sie einen Kunden, der in Thailand war, kürzlich zurückgeholt hatten. Es gab Probleme mit dem Rückflug. Der Kunde habe eine Woche länger in dem asiatischen Land bleiben müssen. Am Flugtag wurde dann schon „mit Flightradar geschaut, ob auch alles klappt“, sagt Lindner.

Vier Umzüge

Nun heißt es noch, Dinge vom Umzug verräumen. Während in Martina Lindners Büro schon alles an seinem Platz ist, muss Heinz Sachs noch den einen oder anderen Platz finden, bis alles am richtigen Ort ist. Es war nun der vierte Umzug in der Geschichte des PIT Reisebüros innerhalb von Germersheim. Dreimal war das Reisebüro in der Hauptstraße zu finden. Von dort ging es 2004 in die Sandstraße. Nun ist das PIT Reisebüro an der neuen Adresse angekommen. Und schon kommt der nächste Kunde vorbei. Der Alltag hat begonnen.