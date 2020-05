[Aktualisiert: 19. Mai, 15.24 Uhr] Die Rettung von 14 Entenküken hat einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-West am Montagnachmittag den Arbeitstag versüßt. Die Beamten wurden durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Karlsruhe über die hilflose Entenfamilie auf dem Betriebsgelände informiert. Im Zuge der Bergungsaktion der Küken aus dem Grünbereich sowie einem Technik-Schacht am Gebäude flog die Entenmutter erbost umher und brachte ihren Unmut entsprechend zum Ausdruck. Da ein Freilassen der Küken außerhalb des Zauns zu gefährlich war, musste der Weg zu Fuß mit dem Karton voller Küken über das Gelände in Richtung Alb, stets verfolgt unter den wachsamen Augen der Mutter, bestritten werden. Nach einem längeren Fußmarsch für die nunmehr sichtlich erschöpfte Entenmutter, wurde letztlich die rettende Alb erreicht, sodass der Familienzusammenführung nichts mehr im Wege stand.