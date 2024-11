Einen Laternenumzug mit anschließendem Martinsspiel gibt es in Germersheim bereits am Samstag, 9. November. Von der Stadthalle aus sich der Umzug um 17.30 Uhr in Richtung Ludwigstor in Bewegung. Die Stadtkapelle begleitet den Martinsumzug. Vor der Kulisse des Ludwigstors führen Kindern der Kita Sterntaler das Martinsspiel auf. Im Anschluss wird das Martinsfeuer entzündet. Die Bewirtung übernimmt die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.