Entlang der Straßen und vor allem beim Schiffermast herrschte beim Rosenmontagsumzug dichtes Narrengedränge. „Niemand denkt mehr an Corona“, versicherte der Musikverein an der Spitze des Zuges, dem etwa 30 Gruppen folgten. Vom Neuburger Zirkus über die badischen Guggemusiker, die Berger und Herxheimer Faschingshoheiten, die Maxauer Windhexen bis zu den Wörther Altrheinnarren zogen in bunter Mischung Fußgruppen und Motivwagen aus nah und fern vorbei.

Man konnte viele phantasievolle Kostüme von Harry-Potter und Robin Hood-Fans bis hin zu Clowns, Fußball-Mädels oder „Berger Rupficheln“ bei den Akteuren, aber auch bei den Besuchern am Rande bewundern. Ausnehmend gut vertreten war mit Wald- und Zootieren, mit Bienen aus Neuburg, und mit Eisbären und Pfauen das Tierreich.

Den größten Motivwagen hatten wohl die Hatzenbühler Fastnachter, da sie ein riesiges Bergwerk durch die Straßen schaukelten, das ab und zu die Besucher mit dichtem Rauch einhüllte. Während die Eischeens aus Maximiliansau und die Ha’bacher Buwe mit lautstarker Musik und Rhythmus die Fußgruppen und Zuschauer am Rande zum Tanzen, Schunkeln oder Mitsingen animierten. So entstand stellenweise der Eindruck eines Straßenfestes. „Von Anfang an beste Stimmung auf der ganzen Linie“ konnte auch Bürgermeister und „Clown vom Dienst“ Hermann Knauss erfreut vermelden.