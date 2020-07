Auf Hochbetrieb liefen Ende Juli 1973 die Umbau- und Modernisierungsarbeiten am ehemaligen „Kasino-Gebäude“, dem heutigen Stadthaus. Das Gebäude wurde damals für den im August 1973 bevorstehenden Umzug der Stadtverwaltung vorbereitet, die bis dato noch im alten „Rathaus“ in der Marktstraße untergebracht war. Dort sollten im Anschluss die Stadtwerke einziehen, die damit wiederum ihre alten Gebäude in der Nähe des Bornpfuhls verlassen konnten.