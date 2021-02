Am Sonntagmorgen fanden Spaziergänger bei der Insel Grün mehrere offenbar illegal entsorgte Säcke voller Müll. Die Polizei stieß bei einer Überprüfung der Säcke nicht nur auf jede Menge Müll, sondern auch auf mehrere Rechnungen. Aufgrund dieser Rechnungen konnten die für den Müll Verantwortlichen schnell ermittelt werden. In den Säcken befanden sich neben Bauschutt auch Autoteile und sogar Altöl. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Fest steht schon jetzt, dass die illegale Entsorgung sehr teuer wird, so die Polizei.