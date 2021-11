Die Umweltorganisationen BUND und Nabu haben sich in einem Schreiben an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier gegen den geplanten Standort des neuen Feuerwehrhauses an der Hatzenbühler Straße in Jockgrim ausgesprochen.

„Im Hinblick auf die sich zuspitzende Klima- und Artenkrise ist dieser Standort vollkommen ungeeignet“, heißt es in der Pressemitteilung von BUND und Nabu. Die Nachteile wiegten schwer und müssten bei der Entscheidungsfindung stärker als bislang berücksichtigt werden. „Für den Bau am Standort Hatzenbühler Straße müssten fast 8000 Quadratmeter Wald gerodet werden. Damit verbunden wären die Zerstörung einer wertvollen CO 2 -Senke und der Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen“, so die Umweltschützer. „Auch für das angrenzende Vogelschutz- und FFH-Gebiet hat das Waldstück eine wichtige ökologische Funktion.“ Bei einer Versiegelung gingen Bodenfunktionen wie Versickerung, Grundwasserneubildung und Frischluftentstehung verloren. Belange des Umweltschutzes seien in der Mitte der Bevölkerung angekommen. „Dieses Ausmaß an Umweltzerstörung am Ortsrand von Jockgrim wäre unverantwortlich und ließe sich auch nicht rechtfertigen“, erklärt Julia Dreyer von der BUND-Kreisgruppe Südpfalz.

„Wir stellen nicht in Frage, dass sich die Feuerwehr in Jockgrim zukunftsfähig aufstellen muss und ein den gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Gegebenheiten entsprechendes modernes Feuerwehrhaus benötigt“, so Carmen Schauroth, Leiterin der Nabu-Regionalstelle Süd. Die Naturschützer bezweifeln jedoch, dass ein Standort außerhalb der Ortslage sinnvoll ist. Sie fordern eine Neubewertung der verworfenen Standorte innerhalb des Ortes.

Im Lauf der vergangenen Jahre wurden mehrere Standorte geprüft, an denen ein Ersatzbau für das zu kleine und sanierungsbedürftige Feuerwehrhaus möglich schien. 2020 war die Hatzenbühler Straße einer von zwei Standorten, die im Auswahlverfahren übrigblieben. Gegner des Standorts hatten 700 Unterschriften gesammelt und ein Bürgerbegehren angeregt, das laut Beschluss des Gemeinderats nicht zulässig ist.